Confira informações sobre a venda de ingressos para o jogo decisivo do Flamengo na Libertadores

Nação, as vendas para Flamengo x Bolívar pela Conmebol Libertadores, começam nesta quinta-feira (09), quando os sócios-torcedores poderão garantir seus ingressos para a quinta rodada da fase de grupos.

O Flamengo ocupa atualmente a terceira posição do Grupo E, com quatro pontos. Enquanto o Bolívar lidera com dez. Assim, o duelo é decisivo e uma derrota pode causar a eliminação dos cariocas. Para isso, o Palestino, segundo colocado, com seis, teria que vencer o jogo contra o lanterna Millonarios, que tem apenas dois pontos.

Uma novidade para o jogo é que os setores Oeste Inferior, Maracanã Mais, Leste Inferior e Leste Superior terão como meio de acesso a biometria facial cadastrada.