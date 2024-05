Augusto Melo se reúne com presidente do Sevilla para jantar em São Paulo

Encuentro de trabajo con el @Corinthians en el Sports Summit de São Paulo.



Mesmo antes de assumir o Corinthians, Augusto Melo já se reunia com mandatários de outros clubes da América do Sul e do mundo. Em 2023, após vencer as eleições alvinegras, o presidente do Timão visitou as instalações de clubes como River Plate e Nacional do Uruguai.

Em fevereiro deste ano, Augusto recebeu alguns representantes do Bayer Leverkusen no CT Dr. Joaquim Grava. O encontro com os alemães tinha como objetivo estreitar a relação entre os clubes e apresentar as instalações alvinegras.