Artur Jorge projeta próximos duelos do Botafogo na Libertadores e elogia Óscar Romero

"É fora? Será fora que vão contar conosco. É dessa forma que vejo as coisas, porque nessa altura temos de fato que buscar os pontos que perdemos em casa na primeira rodada, e tentar repetir o resultado que tivemos aqui contra o Universitario", completou.

Artur Jorge também foi questionado sobre Óscar Romero, que entrou no início do segundo tempo e deu uma grande assistência para o gol da vitória, marcado por Júnior Santos. O técnico elogiou o atleta e ressaltou a importância de ter jogadores preparados para ajudar a equipe.

"Estou satisfeito com o desempenho dele, teve um papel importante também. Eu gosto sempre de dizer que a importância dos jogadores é na medida dos que sabem aproveitar as oportunidades. Alguns podem ter 90 minutos, outros nove, outros 45. Têm que estar preparados e capazes de acrescentar valor à equipe quando forem chamados", disse.

"É disso que nós, no Botafogo, viveremos em função daquilo que possam ser as opções. Se tivermos 23 jogadores preparados para pode contribuir, seguramente ficaremos mais perto do sucesso. Ainda que alguns vão jogar mais do que outros, outros até não jogarem, mas contribuem com a energia que passam aos colegas. Mais do que falar de questões individuais, eu destaco o coletivo, que foi a força de uma equipe que se reergueu depois de ter um resultado menos positivo e voltou a ganhar para poder estar, neste momento, numa posição mais confortável. Estamos correndo atrás para reverter o prejuízo das duas primeiras rodadas", acrescentou.

Antes do compromisso contra o Universitario, o Botafogo terá um desafio no Campeonato Brasileiro. A equipe enfrenta o Fortaleza, no próximo domingo, às 16h (de Brasília), diante do Fortaleza, na Arena Castelão.