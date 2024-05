Giro: No Inglês, United é goleado por Crystal Palace e sai da zona de classificação à Conference League

Nesta segunda-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, o Manchester United visitou o Crystal Palace no Selhurst Park e foi goleado por 4 a 0. Os gols foram marcados por Michael Olise (2), Mateta e Tyrick Mitchell.

Com o resultado negativo, o United voltou a perder após quatro jogos de invencibilidade na competição (três empates e uma vitória). Assim, a equipe ficou estacionada na oitava posição, fora da zona de acesso à Conference League, já que o Newcastle venceu seu duelo na rodada e alcançou os 56 pontos, enquanto os Red Devils ficaram com 54. Por outro lado, o Crystal Palace chegou aos 43 pontos na 14ª colocação.

Por fim, a equipe comandada por Erik ten Hag volta aos gramados no próximo domingo, contra o Arsenal, pela 37ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Old Trafford. Já o Crystal Palace joga com o Wolverhampton no sábado, às 11h (de Brasília), no Molineux Stadium.