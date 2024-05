Botafogo se reapresenta após derrota no Brasileirão e inicia preparação para encarar a LDU-EQU

Nesta segunda-feira, no CT Lonier, o Botafogo se reapresentou e iniciou a preparação para o duelo contra a LDU-EQU, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. As equipes entram em campo na quarta-feira, no Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).

O elenco treinou pela primeira vez após perder para o Bahia por 2 a 1, no último domingo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.