Confira onde assistir aos jogos da Série C do Campeonato Brasileiro deste sábado

Dois jogos agitam a 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, neste sábado. No Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Floresta (18º colocado) vai tentar somar seus primeiros pontos na competição diante da Ferroviária (11º), que depois de dois empates, vai em busca da primeira vitória na competição. A partida acontece às 19h30 (de Brasília).

O Confiança vai encarar a Tombense, às 17 horas, buscando se aproximar das primeiras posições na tabela. O clube sergipano tem quatro pontos e ocupa a 7ª posição. A Tombense, por sua vez, tem três pontos, na 10ª colocação.

O jogo entre Náutico e Ypiranga seria disputada neste sábado, mas foi adiado por conta das chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul.