Ele bombou ao correr da Neo Química ao Allianz. Agora, fará 42 km 'em casa'

Com o bordão "Correr é bom demais, tá maluco!", Pedro já acumula 440 mil seguidores no Instagram e milhões de visualizações no TikTok. As corridas extrapolaram o Rio, e ele produz conteúdos em diferentes estados do país.

No meio de 2023, minha esposa estava grávida e, em uma dessas saídas de casa às 3h para correr, acabei levando o celular. Muito estressado, pouco sono... Levei o celular, que era algo que nunca fazia. Aproveitei para filmar e postar, aí as coisas se desenrolaram. Eu tive muito mais visualização do que de costume e comecei a produzir conteúdos do tipo. Toda vez que eu saía para treinar, filmava, e a coisa viralizou em um nível absurdo. Continuo treinando para me divertir. Não quero performar, mas correr de modo com que eu me sinta feliz e ser o mais longevo. Eu só passei a filmar. Treinador PP, ao UOL

Da Neo Química ao Allianz

No mês passado, Pedro desembarcou em São Paulo com uma missão que envolve outra paixão, o futebol. A viagem, inclusive, serviu para o botafoguense conhecer o estado vizinho pela primeira vez ao ganhar a passagem de uma aluna.

O objetivo era ousado: iniciar uma corrida na Neo Química Arena, casa do Corinthians, e chegar até o Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Os locais estão separados por quase 30 km — e por toda a linha vermelha, a mais cheia do metrô paulistano.

A saga começou às 7h15 (de Brasília) em Itaquera e durou cerca de 2h30, com direito a corrida em viadutos, tensão com caminho errado e perguntas sem respostas de paulistanos sobre localização.