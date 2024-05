Ronaldo analisa sua carreira na Liga dos Campeões: "Não trocaria nenhum dos meus títulos pela Champions"

A Liga dos Campeões está chegando perto do seu final. Nos próximos dias os finalistas da competição serão conhecidos por todos os amantes do Futebol. Ronaldo, com passagens por Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Milan, nunca venceu a tradicional competição europeia. Apesar disso, o lendário atacante afirmou que não trocaria nenhum título de sua carreira pela taça da Champions.

"Não trocaria porque não desmereceria nenhum outro título da minha carreira. Como poderia abrir mão da Copa do Brasil e do Mineiro pelo Cruzeiro? Do Paulista pelo Corinthians; da Copa do Rei, La Liga e Mundial de Clubes pelo Barcelona e Real Madrid? Dos Mundiais, da Copa América e da Copa das Confederações pela Seleção? Tudo o que conquistei durante minha trajetória como jogador tem muito valor para mim", disse Ronaldo, em entrevista para a Betfair.

Na Liga dos Campeões, Ronaldo Fenômeno disputou 41 jogos, marcou 14 gols e deu 10 assistências. O atacante fez uma análise sobre as semifinais desta edição e diz acreditar no Real Madrid de Vinícius Júnior e Rodrygo como vencedores neste ano.