Leverkusen bate Roma na Itália e fica mais perto da final da Liga Europa

Nesta quinta-feira, o Bayer Leverkusen ganhou da Roma por 2 a 0 pela ida da semifinal da Liga Europa, no Estádio Olímpico. Wirtz e Andrich fizeram os gols da vitória dos visitantes.

Após a ida, as equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 16h (de Brasília), na Alemanha. Quem passar duela pelo título do torneio com o vencedor do confronto entre Atalanta e Olympique de Marselha.

Agora, as equipes focam em suas respectivas competições nacionais, com o Bayer Leverkusen enfrentando o Eintracht Frankfurt às 12h30 desse domingo, no Deutsche Bank Park. Já a Roma encara a Juventus na mesma data, às 15h45, no Estádio Olímpico.