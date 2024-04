Zagueiro Sidnney descreve momento de desespero diante de ameaças de mísseis durante jogo na Ucrânia

? Today marks 32 years since the Ukrainian national football team played its first match in history! pic.twitter.com/bQfM7im7gL

Sidnney atua no Livy Bereg, que está na terceira posição da competição, na zona de playoffs da briga pelo acesso à elite do futebol do país. O jogador chegou à equipe no início do ano e é o único estrangeiro do time.

"Aqui onde estou, eu não saio muito, mas tudo está funcionando normalmente. No entanto, prefiro estar em casa, pois nunca se sabe o que pode acontecer. Para as pessoas daqui tudo isso é normal, mas para mim não. Acabo vendo muitos vídeos de explosões, cidades destruídas e pessoas mortas por conta da guerra. Eu gostaria que isso acabasse, ninguém merece passar por isso.", concluiu.

O jogador, formado nas categorias de base do Bahia, já atuou no país em 2019 e 2020 e retornou ao futebol ucraniano após uma grande passagem pelo Taquaritinga no ano passado, onde conseguiu o acesso para a Série A4 do Paulistão.