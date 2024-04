Internacional fecha 2023 com o maior superávit de sua história

O Internacional comunicou que encerrou o ano passado com o maior superávit de sua história, na casa dos R$ 170 milhões, e que as contas de 2023 foram aprovadas em votação realizada no Conselho Deliberativo do Clube do Povo nesta segunda-feira.

Além disso, também foi informado pelo Colorado que 2023 foi o ano com o maior faturamento da história do time, de R$ 685 milhões.

A equipe gaúcha aponta os seguintes fatores para o aumento do faturamento e do superávit: a receita social, que subiu 24% em relação a 2022; receitas comerciais, incrementadas em quase R$ 20 milhões; e o contrato firmado com a Liga Forte União.