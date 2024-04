Luiz Henrique explica comemoração contra o Flamengo e exalta trabalho de Artur Jorge

"Nós estamos treinando bastante essa nova formação com Artur Jorge e tem dado certo. Estamos trabalhando muito para seguir nesse caminho, que está sendo ótimo para nós. Estamos adaptados, embora no início não tenha sido muito fácil pois tínhamos que buscar essa adaptação", comentou.

Contratado no início do ano, Luiz Henrique possui apenas nove jogos com a camisa do Botafogo. Além do gol contra o Flamengo, o atacante também balançou as redes na vitória diante do Universitário por 3 a 1, pela Copa Libertadores.

O Botafogo de Luiz Henrique volta a campo nesta quinta-feira, contra o Vitória, para o jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola no Nilton Santos a partir das 19h (de Brasília).