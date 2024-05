Endrick atinge nova meta com gol em Libertadores, e Palmeiras receberá bonificação do Real Madrid

O atacante Endrick marcou um dos gols do Palmeiras na goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool-URU, em duelo da quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Com isso, o Verdão receberá uma nova bonificação de 2,5 milhões de euros (R$ 13,7 milhões) do Real Madrid.

A equipe palmeirense recebe esse valor a cada cinco gols que Endrick marcar pelo time. A meta tem o limite de 25 tentos, que podem ser anotados durante sua passagem pelo Palmeiras ou até mesmo no Real Madrid.

Na noite desta quinta-feira, no Estádio Centenário, em Montevidéu, o atacante marcou o terceiro gol do Verdão, aos 36 minutos do segundo tempo. Depois de cobrança de escanteio na área, Rony ajeitou de cabeça e Endrick completou para o gol.