Seleção Brasileira de judô é escalada para o Mundial de Abu Dhabi

A Confederação Brasileira de Judô levará 18 judocas ao Campeonato Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, de 19 a 24 de maio. Será a última competição do Circuito Mundial IJF antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Com dez atletas já garantidos nos Jogos, o foco do Brasil será assegurar pontos que classifiquem mais quatro judocas à Paris.

Assim, a CBJ convocou atletas que ainda disputam internamente a vaga olímpica, como Amanda Lima e Natasha Ferreira, no 48kg; Ketleyn Quadros e Nauana Silva, no 63kg; Ellen Froner e Luana Carvalho, no 70kg; e Michel Augusto, no 60kg, que já está na zona de classificação direta, porém precisa de mais pontos para não correr o risco de ser ultrapassado.