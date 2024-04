Cruzeiro x Vitória: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O técnico Fernando Seabra vem buscando a melhor formação desde que retornou ao clube. Porém, a equipe segue sofrendo, principalmente no setor ofensivo.

Já o Vitória ainda tenta o primeiro triunfo desde a volta para a Série A. Além do revés em casa para o Palmeiras na estreia, o time sofreu o empate no clássico contra o Bahia após abrir 2 a 0 no placar.

Para esta partida, os baianos não terão Camutanga e Castilho, lesionados. No entanto, o atacante Janderson deve fazer sua estreia.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO X VITÓRIA

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)