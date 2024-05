São Paulo se acha no deserto e garante classificação

Estava na cara, porém, que os paulistas venceriam no segundo tempo.

Como Zubeldia parece não ter muita paciência, aos 12 minutos do segundo tempo ele fez três trocas: Nestor, Galoppo e Eric substituíram Bobadilla, Michel Araújo e Ferreirinha e, dois minutos depois, Gallopo deu para Eric entregar para Rodrigo Nestor na intermediária e ele soltar uma bomba indefensável para marcar 2 a 1.

Com o jogo controlado, Calleri meteu uma bola no travessão ao encobrir o goleiro no que seria um golaço e pegou o rebote de cabeça para fazer 3 a 1, aos 78.

Luciano, então, saiu e André Silva entrou.

A má notícia ficou por conta de lesão de Calleri que saiu machucado, aos 85 minutos, trocado por Rodriguinho.

O São Paulo garantia a classificação com duas rodadas de antecedência e discutirá com o Talleres o primeiro lugar do grupo no Morumbi, na última rodada, dia 29, provavelmente com o time argentino jogando pelo empate.