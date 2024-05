Cada vez mais "solto", Hugo vence disputa e toma conta da lateral esquerda do Corinthians

Hugo chegou tímido, mas, depois de alguns meses, se firmou e virou titular da lateral esquerda do Corinthians. Mais uma vez, ele jogou desde o início da partida contra o Nacional-PAR, no Paraguai, pela Sul-Americana.

O jogador chegou no início do ano ainda sob desconfiança da torcida. Ele mostrou boa capacidade de marcação, mas vinha deixando a desejar no ataque. Agora, o atleta de 26 anos tem "se soltado" ofensivamente para se manter como titular da posição.

"Estou me soltando mais assim, estou mais acostumado agora. Conhecendo melhor os companheiros e acho que isso vai fluindo naturalmente", disse Hugo na zona mista do Defensores del Chaco, em Assunção.