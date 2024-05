São Paulo não conquistava 5 vitórias seguidas como visitante desde 2012

A sequência atual de vitórias como visitante do São Paulo chama ainda mais atenção pelo fato de o técnico Luis Zubeldía, responsável pela maioria desses triunfos, ter assumido o cargo em meio a uma dura maratona de jogos, não tendo praticamente tempo para trabalhar com o elenco e dar sua "cara" ao time.

Nos cinco primeiros jogos de Luis Zubeldía à frente do São Paulo, foram quatro vitórias, todas fora de casa, e um empate. Antes, sob o comando do interino Milton Cruz, o Tricolor já havia vencido o Atlético-GO, em Goiânia.

Tentando contornar o curto tempo para treinamentos com vídeos e conversas, Zubeldía vem ganhando a confiança do grupo após um início de temporada frustrante sob o comando de seu antecessor, Thiago Carpini, e transformando o São Paulo em um visitante indigesto, algo que o time teve dificuldades para ser no ano passado - foi conquistar sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro apenas nas últimas rodadas.

Na próxima segunda-feira, o Tricolor, enfim, voltará a jogar em casa, recebendo o Fluminense, às 20h (de Brasília), no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. Uma ótima oportunidade para Luis Zubeldía conquistar sua primeira vitória no estádio do São Paulo.