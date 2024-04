Corinthians vê pressão subir e espera reação contra Flu para manter António

A diretoria do Corinthians espera por uma reação contra o Fluminense para definir sobre a manutenção do técnico António Oliveira no comando.

O que aconteceu

O Corinthians viu a pressão subir após a cobrança das torcidas organizadas nesta semana. Os grupos conversaram com o presidente Augusto Melo, o executivo Fabinho Soldado e o treinador António Oliveira.

As organizadas prometeram apoio, mas também fizeram cobranças duras. O aviso é que a exigência vai aumentar se o Timão não jogar bem diante do Fluminense, domingo, na Neo Química Arena.