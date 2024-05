Calleri fica a dois gols de igualar maiores artilheiros do São Paulo na Libertadores

Com o gol marcado nesta quarta-feira, na vitória de virada sobre o Cobresal, por 3 a 1, no Chile, Jonathan Calleri está a apenas dois gols de igualar os dois maiores artilheiros da história do São Paulo na Libertadores: Rogério Ceni e Luis Fabiano.

Ceni e Luis Fabiano dividem o topo da lista, com 14 gols cada. Já Calleri balançou as redes pela 12ª vez com a camisa do São Paulo no confronto em Calama, fechando os trabalhos de sua equipe para garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores.

Essa é a segunda edição de Libertadores disputada por Calleri com a camisa do São Paulo. Na primeira, em 2016, o atacante, que defendeu o clube por apenas seis meses, marcou nada mais, nada menos que nove gols, ajudando a levar o Tricolor até a semifinal, perdendo para o Atlético Nacional, da Colômbia, que acabou se sagrando campeão naquele ano.