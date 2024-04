Crise de opções brasileiras faz clubes buscarem argentinos por 'novo Cano'

Sobram exemplos que vieram na esteira de Cano. Hoje temos Vegetti (Vasco), Lucero (Fortaleza), Alario (Inter) e Dinenno (Cruzeiro) reunindo praticamente os mesmos atributos. Mastriani, do Athletico Paranaense, é bem parecido também, porém, uruguaio.

Martín Lucero, 32 anos, chegou ao Brasil em janeiro de 2023 para defender o Fortaleza egresso do Colo-Colo, do Chile. Por lá, o argentino tinha marcado 24 gols em 39 partidas. No currículo, times como Independiente, Vélez, Defensa y Justicia e Tijuana (MEX). Em sua primeira temporada fez os mesmos 24 gols da pelo Chile, e neste ano já emplacou 11 bolas na rede, incluindo dois contra o Boca Juniors na quinta-feira (25).

No mesmo ano desembarcou no Brasil Pablo Vegetti, 35 anos. Goleador do Campeonato Argentino, ele tinha passagem por clubes como Belgrano, Instituto e Colón em seu país. Além de uma pequena trajetória no Chile. Rapidamente ele se firmou no Vasco, fazendo 10 gols no ano passado, e mais oito nesta temporada.

Neste ano foi a vez do Cruzeiro apostar em Juan Ignacio Dinenno, de 29 anos, cuja trajetória aponta para clubes do México e da Colômbia. Ao Internacional chegou o mais conhecido de todos: Lucas Alario, 31 anos, que diferente dos demais gringos fez sucesso no River Plate e foi para o futebol da Alemanha, mas se via afastado dos holofotes havia algum tempo graças a lesões.

O Brasil há algum tempo parou de produzir esses camisas 9 tradicionais. Quando se olha para a seleção, se percebe que são jogadores que transitam no setor ofensivo ou até caem pelas pontas. Já a Argentina, pelo contrário, produz menos jogadores de ponta e muito mais jogadores centralizados. Estes camisas 9 das antigas acabam entregando muito especialmente em times menos acertados do pontos de vista tático. Talvez este seja o motivo para o Brasil buscar tantos centroavantes lá, porque os times não são bem construídos do ponto de vista tático por causa do troca-troca constante de técnicos e precisam de uma garantia dentro da área, alguém que te dê alguns gols e pontos, mesmo que não participe tanto do jogo.

Rafael Reis, colunista do UOL