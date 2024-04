Com virada na Libertadores, Palmeiras recupera confiança após sequência ruim antes de Choque-Rei

O Palmeiras colocou fim a sua sequência de dois jogos sem vencer na noite da última quarta-feira. Jogando na altitude do Equador, os comandados de Abel Ferreira bateram o Independiente del Valle, por 3 a 2, de virada, em duelo da terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

O Verdão tomou um susto no primeiro tempo e por pouco não chegou a seu terceiro jogo sem vitórias. O time da casa abriu 2 a 0 de vantagem, com gols de Paez e Hoyos, ainda no primeiro tempo. Endrick diminuiu para o Alviverde ainda antes do intervalo e manteve a equipe viva no jogo.

Depois de alguns pontos ajustados e mudanças, o Palmeiras chegou ao empate, com Lázaro, que aproveitou um bom passe de Flaco López. Nos acréscimos do segundo tempo, o que parecia impossível para quem assistiu um time apático no primeiro tempo, aconteceu: a virada. Lutando até o fim, Luis Guilherme aproveitou o espaço fora da área e finalizou forte, mandando a bola no fundo da rede de Ramírez.