Santos x Flamengo: saiba onde assistir ao jogo pelo Brasileirão sub-20

Nesta quarta-feira, o Santos encara o Flamengo pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro sub-20. A bola vai rolar às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro. O confronto contará com transmissão do Sportv.

Os Meninos da Vila vêm de empate contra o Athletico-PR por 1 a 1. Diante do resultado, a equipe manteve a invencibilidade, mas perdeu a liderança.

Agora, o Santos ocupa a terceira colocação do Brasileirão sub-20, com sete pontos. Palmeiras (9) e Grêmio (9) estão respectivamente na primeira e segunda colocações.