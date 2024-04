Rival do São Paulo na Copa do Brasil abre venda de ingressos para jogo no Mangueirão; veja valores

A expectativa é de que o Mangueirão esteja lotado para o primeiro jogo da eliminatória entre Águia de Marabá e São Paulo. Será uma oportunidade rara de os torcedores tricolores acompanharem in loco o jogo do seu time.

Apesar de ser de Marabá, o Águia terá de atuar em Belém, no Mangueirão, pelo fato de seu estádio, com capacidade para apenas 5 mil pessoas, não atende as exigências da CBF para sediar uma partida da Copa do Brasil.

O jogo de volta entre São Paulo e Águia de Marabá será disputado no dia 22 de maio, às 21h (de Brasília), no Morumbis.

O São Paulo é o atual campeão da Copa do Brasil e irá em busca do bicampeonato neste ano. Por ter se classificado para a Libertadores, o Tricolor inicia sua trajetória na competição já na terceira fase, assim como Atlético-MG, Palmeiras, Grêmio, Fluminense, Red Bull Bragantino, Botafogo e Flamengo, além de Ceará (campeão da Copa do Nordeste), Goiás (campeão da Copa Verde), Vitória (campeão da Série B) e Athletico-PR (nono no Brasileirão 2023).