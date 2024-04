RB Bragantino sofre gol no final, mas vence Sportivo Luqueño pela Sul-Americana

O RB Bragantino voltou a comemorar uma vitória na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, ao bater o Sportivo Luqueño, do Paraguai, por 2 a 1, pela terceira rodada da competição. Thiago Borbas e Gustavinho para o Massa Bruta, e Marcelo Ferreira para os paraguaios marcaram os gols do duelo, que aconteceu no Nabi Abi Cheddid, em Bragança Paulista.

Com a vitória, o Massa Bruta chega aos seis pontos, mas segue na segunda colocação do Grupo H. A equipe está atrás do Racing, da Argentina, que venceu todas as três partidas.

O Sportivo Luqueño, por sua vez, amarga mais uma derrota na Sul-Americana. O time paraguaio ocupa a lanterna da chave com nenhum ponto somado.