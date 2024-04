Raul Gustavo pede desculpas por expulsão: 'Consciência de que errei'

O zagueiro retornou ao Corinthians esse ano após uma temporada de empréstimo no Bahia. Revelado nas categorias de base do clube, o defensor ganhou espaço com António Oliveira devido à ausência de Gustavo Henrique, que adquiriu dengue. Além do jogo pela Sul-Americana, o beque atuou na derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino.

O temperamento explosivo de Raul Gustavo não é novidade. Desde os tempos de base, o jogador mostra conduta acima do tom em algumas oportunidades, como na agressão ao goleiro Hugo, em 2019.

Além de Raul, outras opções para a zaga corintiana são Cacá e Caetano, que não vem sendo relacionado. A expectativa é que Gustavo Henrique se recupere e volte a ficar disponível para o jogo contra o Fluminense, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja a mensagem completa de Raul Gustavo:

"Gostaria de vir publicamente me retratar depois do lance que resultou na minha expulsão do jogo de ontem. Tenho a consciência de que errei e acabei prejudicando a minha equipe em uma partida que era fundamental para o Corinthians. Peço desculpas aos meus companheiros, comissão técnica e a todos os torcedores, mas principalmente ao bandeira da partida. Em momento algum minha intenção foi de agredir, eu tentava me afastar dele mas infelizmente fiz isso da pior maneira possível e mereci a expulsão. Vou seguir trabalhando e me dedicando cada dia mais para ajudar o clube da melhor maneira possível , pq é o clube que me abriu as portas e é o clube que eu tanto amo."