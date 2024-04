Monaco ganha do Lille e adia possível título do PSG no Francês

O PSG poderia soltar o grito de campeão nesta quarta-feira, já que a equipe venceu seu jogo contra o Lorient e havia aberto 14 pontos de distância para o Monaco. No entanto, o vice-líder derrotou o Lille por 1 a 0, com gol Fofana, e adiou o título da equipe da Paris. A partida também ocorreu nesta quarta, no Estádio Louis II, pela 30ª rodada do Campeonato Francês.

Há quatro rodadas do fim, o PSG (69) segue com 11 pontos de vantagem sobre o Monaco (58). Uma simples vitória da equipe de Luis Enrique no próximo jogo, contra o Le Havre, neste sábado, é o suficiente para a conquista do tricampeonato francês.

O Monaco precisa, de qualquer jeito, vencer o Lyon no próximo domingo e torcer para uma derrota ou empate do PSG. Caso o vice-líder perca ou empate seu jogo, o título fica com os parisienses.