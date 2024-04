Milito explica "apagão" do Atlético-MG contra o Peñarol e rasga elogios ao Scarpa

Na noite da última terça-feira, pela Libertadores, o Atlético-MG abriu 3 a 0 sobre o Peñarol, do Uruguai, mas acabou sofrendo dois gols no segundo tempo e passou sufoco até o final da partida. Apesar de conseguir a vitória, o treinador Gabriel Milito explicou o "apagão" de seus jogadores.

"Foi um primeiro tempo muito bom. O começo do segundo também. Pudemos ampliar a diferença com o terceiro gol, e é melhor jogar o resto da partida com mais tranquilidade. Mas é Libertadores, jogamos diante do Peñarol, um time uruguaio, sabemos a mentalidade de um time uruguaio, os jogadores não se entregam tão fácil. Se animaram com 3 a 1, fizeram rapidamente o 3 a 2 e vieram, não tínhamos mais tanto controle com a bola", falou.

"Mas conseguimos a vitória, que definitivamente é o que queríamos. Creio que soubemos suportar e sofrer. Fizemos uma partida muito importante. Jogamos três partidas e temos nove pontos, então era importante e necessário ganhar hoje", completou.