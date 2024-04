Milan pode encontrar na Bundesliga o substituto de Giroud

Com a saída do goleador Olivier Giroud, o Milan deve ir atrás, de acordo com o jornal italiano Gazzeta dello sport, do atual vice-artilheiro da Bundesliga, Serhou Guirassy, do Stuttgart, no próximo verão para tomar o seu lugar.

Giroud já está acertado com o LA FC, dos Estados Unidos, para a próxima temporada, então existem grandes esforços do Milan para garantir um novo camisa 9 goleador.

Guirassy tem 28 anos, é jogador do Stuttgart desde 2023 e tem dupla nacionalidade, da Guiné (seleção que defende) e da França. O centroavante despontou após se destacar nesta edição da Bundesliga com sua grande capacidade de marcar gols, mesmo em uma temporada de tanto destaque de Harry Kane, artilheiro da liga. Guirassy, com 30 partidas disputadas, marcou 25 vezes, atrás do inglês que marcou 33. Seus gols deverão ajudar a equipe alemã a se classificar para a Liga dos Campeões, já que o Stuttgart ocupa atualmente a 3ª colocação da Bundesliga, com 4 jogos restantes.