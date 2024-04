Lorient x Paris Saint-Germain: confira prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Francês

Lorient e Paris Saint-Germain se enfrentam, nesta quarta-feira, pela 29ª rodada do Campeonato Francês. A partida será disputada no Estádio Yves Allainmat, a partir das 14h (de Brasília). Sem saber o que é perder há 24 partidas no campeonato nacional, o PSG busca administrar sua já confortável vantagem de 11 pontos na ponta da tabela.

A série invicta do PSG é SURREAL ? pic.twitter.com/5pvGwTOXEs