Liverpool perde do Everton e fica a três pontos do líder Arsenal no Inglês

Em seu próximo compromisso, o Liverpool enfrenta o West Ham às 8h30 (de Brasília) desse sábado, no Estádio Olímpico de Londres. Já o time de Pickford duela contra o Brentford na mesma data, às 13h30, em casa.

Ainda nesta rodada, o Manchester United ganhou por 4 a 2 do Sheffield United, no Old Trafford. Com o resultado, a equipe de Erik ten Hag está na sexta colocação, com 53 pontos, ao passo que os visitantes seguem na 20ª e última posição, com 16.

Agora, o United encara o Burnley às 11h desse sábado, em casa. O Sheffield, por sua vez, enfrenta o Newcastle na mesma data e horário, na condição de visitante.