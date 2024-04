Escobar recorda atentado no Fortaleza, celebra chegada ao Santos e diz: "Estou pronto para jogar"

O ala chega, inicialmente, por empréstimo até o fim da temporada. Em janeiro, ele assinará o contrato em definitivo, válido até dezembro de 2026.

Escobar estava no Fortaleza e chega à Vila Belmiro como moeda de troca na negociação por Felipe Jonatan. O Peixe ainda segurou 50% dos direitos econômicos do lateral esquerdo.

Com passagem pelo futebol europeu, no Unión Deportiva Ibiza, da Espanha, em 2021, o lateral disputou 21 partidas pelo Fortaleza na última temporada, com duas assistências e o vice da Sul-Americana. Ele já pintou no BID da CBF e está à disposição de Fábio Carille para estrear na sexta-feira, contra o Avaí.

"Vinha jogando, fiz o último jogo da Sul-Americana. Treinei aqui com o grupo, já estou sim à disposição do treinador para sexta, para o jogo contra o Avaí. Treinei com os jogadores que estavam fora do último jogo. Eu me sinto bem, já vinha jogando. Estou preparado para jogar", afirmou Escobar.

O argentino também explicou suas características à torcida do Santos. Ele se define como um lateral "equilibrado" e afirmou que possui facilidade para atacar e para defender. O atleta ainda celebrou sua chegada ao Peixe.

"Sou ofensivo e defensivo também, sou equilibrado. Gosto de ir para o ataque, mas também defendo. Vim aqui para fazer esse trabalho de defender e jogar no ataque", explicou.