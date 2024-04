Patrick comemora oportunidade no Santos: 'Me senti lisonjeado'

Patrick se colocou à disposição para viajar com o elenco, mas ainda não sabe se fará parte do grupo.

"A recepção foi a melhor possível. Já conheci os jogadores, diretoria e funcionários. Vamos nos adaptar. O grupo é sensacional, tem se mostrado trabalhador. A estrutura do clube é muito boa também em todas condições. Chegamos para tentar ajudar e somar. Esse é nosso trabalho. Já estou à disposição, mas vai da comissão decidir se vou para esse jogo ou não. Pretendo estar à disposição o mais rápido possível", contou o camisa 88.

Patrick estava no Atlético-MG desde o início de 2023. Com apenas um gol e duas assistências em 48 jogos, o meia não conseguiu se destacar no clube mineiro. Ele foi utilizado em três partidas na temporada atual, todas saindo do banco de reservas.

Antes da passagem pelo Galo, o atleta viveu um bom momento com a camisa do São Paulo, clube que defendeu em 2022. Ele foi um dos destaques do Tricolor na temporada, com oito gols e nove assistências em 55 partidas. Outra passagem de destaque do atleta foi pelo Internacional, onde atuou em 199 partidas, durante os anos de 2018 e 2021, e anotou 26 gols e 16 assistências.

"No São Paulo fiz a minha melhor temporada, na questão de números. No Atlético começamos fazer um bom tamanho com o Coudet, mas houve a troca do treinador, que não me utilizou. Me coloquei à disposição, mas acabou não acontecendo. Sou um jogador que gosta de competir. A minha vinda para cá é justamente para isso. Pretendo manter o que eu sempre fiz", contou.

"Eu sempre tentei trabalhar com felicidade. Sou competitivo. Não é questão de felicidade, é de querer jogar e competir, ajudar de alguma forma, dentro de campo. Esse retorno tem um pouco disso. Não tenho o que reclamar. Fui campeão e feliz no Atlético. Não tenho do que reclamar, fui feliz lá, sim", ampliou.