Endrick pode jogar pela primeira vez como titular do Palmeiras em um jogo de Libertadores

Em outubro de 2022, quando a joia estreou no time profissional, no jogo contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já havia sido eliminado da competição internacional.

No ano seguinte, o atacante disputou cinco partidas, mas sempre saindo do banco de reservas. Contra o Barcelona-EQU, na fase de grupos, Endrick entrou em campo aos 39 minutos do segundo tempo e levou cerca de 120 segundos para marcar. Com 16 anos e 322 dias, o jogador se tornou o mais jovem a fazer um gol pelo Verdão no torneio continental.

Nesta edição da Libertadores, o atacante foi preservado pelo técnico Abel Ferreira na primeira partida, diante do Liverpool-URU, no Allianz Parque, e começou no banco. Na segunda rodada, contra o San Lorenzo, na Argentina, Endrick nem chegou a ser relacionado.

O Palmeiras ocupa a primeira colocação do Grupo F, com quatro pontos em dois jogos disputados. A partida desta noite, contra o Independiente del Valle, atual segundo colocado, com a mesma pontuação do Alviverde, será um confronto direto.