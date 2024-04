Com reservas, Flamengo toma gols de brasileiros e perde do Bolívar pela Libertadores

O Bolívar começou com tudo e abriu o placar logo com um minuto. Francisco da Costa aproveitou cruzamento e cabeceou para a rede.

Só que o Flamengo não sentiu o revés e chegou ao empate aos quatro minutos. Após boa troca de passes, Viña entrou na área e tocou na saída do goleiro.

O empate fez o Bolívar voltar a pressionar em busca do gol. No entanto, a zaga rubro-negra passou a impedir os lance3s de perigo dos donos da casa. O Flamengo tentava avançar com lançamentos, sem sucesso.

Somente aos 25 minutos, Pato Rodríguez recebeu passe na área e chutou para grande defesa de Rossi. O Flamengo respondeu em chute de fora da área de Viña. O confronto permaneceu aberto, com as duas equipes em busca do gol, mas pecando nas finalizações.

O Bolívar voltou a assustar aos 41 minutos. Francisco da Costa aproveitou cruzamento rasteiro e mandou na rede pelo lado de fora. Depois, Saucedo chutou para boa defesa de Rossi. Assim, o Flamengo conseguiu manter a igualdade no placar até o intervalo.

No segundo tempo, os bolivianos pressionaram nos primeiros minutos e quase marcaram com Bruno Sávio. Depois, Francisco da Costa entrou na área e finalizou com perigo.