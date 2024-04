Brasil encara seleções europeias em amistosos de preparação para o Pré-Olímpico de basquete

O Brasil enfrentará a Eslovênia, de Luka Doncic, a Croácia e a Polônia em partidas amistosas como forma de preparação para o Pré-Olímpico de basquete, que será realizado em Riga, na Letônia. O primeiro duelo ocorre no dia 24 de junho, contra a Polônia, em Opajita, na Croácia, e no dia 26, no mesmo local, o adversário é a seleção croata. A Eslovênia será o último rival, no dia 28, em Ljubljana, capital do país.

"São três duelos de alto nível, contra equipes europeias, que vão nos preparar muito bem para o desafio do Pré-Olímpico", afirmou Aleksandar Petrovic, técnico da Seleção Brasileira.

O Brasil enfrentou a Polônia em dois amistosos na casa do rival antes do Pré-Olímpico de 2020, em Split, e ganhou ambos. Além disso, duelou contra a própria Croácia naquele torneio e também venceu. Há 10 anos, a Seleção superou a Eslovênia por 88 a 84, em torneio no país europeu antes da Copa do Mundo de 2014.