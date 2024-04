Atlético Mineiro lidera ranking de jogadores com mais participações em gols

Na noite desta terça-feira, o Atlético Mineiro enfrentou a equipe do Peñarol em partida válida pela 3ª rodada da fase de grupos da Libertadores. A equipe brasileira recebeu os uruguaios na MRV Arena e venceu por 3 a 2.

Com 9 gols em 3 jogos na Libertadores, o ataque do Galo tem se destacado e lidera algumas das estatísticas ofensivas.

De acordo com dados do Sofascore, além da melhor média de gols da Libertadores até aqui, o Atlético tem 4 dos 5 jogadores da Série A com mais participações em gols desde a estreia de Gabriel Milito pela equipe.