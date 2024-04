Atletas pelo Brasil anuncia Ana Moser como nova presidente-executiva

"O intuito é apresentar uma agenda, um conjunto de sugestões para que as autoridades políticas, organizações esportivas, núcleos de pesquisadores, atletas e a sociedade como um todo se engajem para as mudanças necessárias, de modo a finalmente termos um esporte que chegue a toda a população, contribuindo para o desenvolvimento humano e social do país. Olhar para um esporte inclusivo, seguro, democrático, de qualidade e ao alcance de todas e todos", diz Ana Moser.

Além disso, a Atletas pelo Brasil seguirá atenta às deliberações da Lei Geral do Esporte no Congresso; à construção de uma relação com outros movimentos de atletas, visando avançar as causas do Esporte; e às boas regras de governança das entidades esportivas, tema que ajudou a implementar ao aprovar a legislação conhecida como 18-A, que permitiu a participação de atletas nas eleições de comitês e confederações esportivas, além de limitar o mandato dos dirigentes a dois períodos consecutivos de quatro anos cada.

Vice-campeã mundial de vôlei em 1994 e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos Atlanta 1996, Ana Moser possui uma trajetória de sucesso dentro e fora das quadras. Após encerrar a carreira de atleta, dedicou-se a desenvolver políticas públicas e a levar os benefícios do esporte para a população. Um dos exemplos mais bem-sucedidos de sua atuação é o Instituto Esporte e Educação (IEE), criado em 2001 e que já atendeu até hoje a 7,5 milhões de crianças e jovens, tendo capacitado mais de 63 mil professores e educadores. No ano passado, tornou-se a primeira mulher a comandar o Ministério do Esporte.