Aos 31 anos, entenda como Patrick pretende ajudar o Santos na Série B

O Santos promoveu uma grande reformulação em seu elenco para 2024 visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos principais reforços é o meia Patrick, que foi apresentado nesta terça-feira.

O jogador de 31 anos chega com uma larga bagagem no futebol brasileiro. Ele estava no Atlético-MG e soma passagens por São Paulo, Internacional, Sport e Goiás.

Em entrevista coletiva, Patrick falou como essa sua experiência pode ajudar o Peixe em busca do retorno para a Série A do Brasileirão, seja dentro ou fora de campo.