Anúncio após fim da janela pode adiar a estreia de Serginho no Santos? Entenda

Serginho, aliás, já está no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele já está à disposição do técnico Fábio Carille.

O Santos volta a campo na próxima sexta-feira, quando visita o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão. A bola rola no gramado da Ressacada a partir das 20 horas (de Brasília).