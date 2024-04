Acordo de renovação de Sérgio Conceição pode ser anulado de graça

Enquanto ocorrem as eleições presidenciais no FC Porto, muito se discute se haverá ou não a manutenção de Sérgio Conceição como o treinador do clube.

Pinto da Costa, atual presidente e candidato à reeleição, já admitiu em discurso que Conceição é o seu técnico favorito , garantindo que, se reeleito, manterá o português à frente do comando da equipe.

"O Sérgio Conceição comigo vai continuar, ponto. Se tenho essa garantia? Claro, se não, não diria isso".