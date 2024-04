Unión La Calera-CHI x Cruzeiro: confira informações e onde assistir ao duelo pela Sul-Americana

O Cruzeiro duela, nesta terça-feira, às 19h (de Brasília), contra o Unión La Calera-CHI, fora de casa, no Estádio de Concepción. Os mineiros vão em busca da primeira vitória pelo Grupo B da Sul-Americana.

Os brasileiros chegam ao confronto com o sinal de alerta ligado, uma vez que a equipe vem de derrota no clássico contra o Atlético-MG, pela terceira rodada do Brasileirão. Além disso, o Cruzeiro tenta um bom resultado para não se complicar na chave. O time ocupa a terceira posição, com dois pontos.

Onde assistir: O confronto terá transmissão exclusiva do streaming Paramount+.