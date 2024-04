Sem Aderlan, Santos faz treino tático e aprimora bola parada de olho no Avaí

Já Aderlan deve ficar de fora. O lateral direito sofreu uma fratura do quinto metacarpo da mão esquerda. Ele sofreu uma luxação na região no último sábado, na vitória de 2 a 0 sobre o Paysandu, pela primeira rodada da Série B. O defensor passará por cirurgia nesta terça-feira e iniciará o tratamento no CEPRAF do Peixe na sequência.

Os volantes Sandry e Alison e o atacante Willian Bigode estão em transição e seguem de fora.

O elenco do Santos volta aos treinos na manhã desta quarta-feira. O jogo contra o Avaí, pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, será na sexta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Ressacada.

Veja a programação do Santos:

Quarta-feira (24)



Treino às 10h no CT Rei Pelé.