Quase um mês após sua chegada, Rômulo está em adaptação no Palmeiras e busca espaço na equipe

Em fevereiro, durante a disputa do Campeonato Paulista, o clube foi atrás de Rômulo, que se destacou no Novorizontino. O Tigre do Vale chegou até a semifinal do Estadual e caiu justamente para o Palmeiras. Com características parecidas, Rômulo chegou, inicialmente, para disputar a vaga com o camisa 23. O ex-Novorizontino, aliás, desde que chegou ao Verdão, sempre citou o jogador como sua inspiração.

Na partida contra o Internacional, que aconteceu na Arena Barueri, Rômulo entrou aos 35 minutos do segundo tempo no lugar de Raphael Veiga. Essa foi a única chance do novo camisa 20. Buscando seu espaço na equipe, o atleta segue trabalhando e estará à disposição de Abel Ferreira para o próximo compromisso do Palmeiras, que acontece nesta quarta-feira.

O Verdão enfrenta o Independiente del Valle, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Banco Guayaquil.