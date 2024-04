Liverpool teria técnico campeão holandês como prioridade para substituir Klopp

A novela para encontrar um substituto para Jurgen Klopp, técnico do Liverpool pelos últimos 9 anos, continua. De acordo com o jornal inglês The Times, a prioridade dos Reds agora é Arne Slot, holandês que atualmente comanda o Feyenoord.

Arne Slot, de 45 anos comanda o Feyenoord desde 2021. Seus principais feitos com o clube foram ter chegado à final da Conference League em seu ano de estreia (perdendo para a Roma), além de ter conquistado a Eredivise em 2023 e a Copa dos Países Baixos na atual temporada.

Com a difícil tarefa de repor o treinador que levou a equipe ao sucesso nos últimos anos à altura, o novo diretor esportivo do Liverpool Richard Hughes teria, segundo o The Times, visto em Slot um estilo de jogo parecido com o de Klopp, com ofensividade e pressão pra cima do adversário, o que o agradou. Eles já tiveram contatos iniciais.