Grêmio bate Estudiantes com um a menos e ganha a primeira pela Libertadores

O Grêmio volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Bahia, em Salvador, pelo Brasileirão. O Estudiantes encara o Boca Juniors, na próxima terça-feira, pelo Campeonato Argentino.

Como esperado, a partida foi bem travada no primeiro tempo, que contou com poucas chances reais de gol para ambos os lados. A melhor oportunidade do Grêmio saiu dos pés de Soteldo que, frente a frente com o goleiro, bateu em cima do defensor do Estudiantes.

Aos 32 minutos, o zagueiro Geromel teve que ser substituído após deslocar o ombro em disputa de cabeça. Rodrygo Ely entrou no lugar do capitão tricolor.

O Grêmio voltou melhor para a segunda etapa e passou a propor mais o jogo, sendo mais incisivo que o Estudiantes nas investidas ofensivas.

O Grêmio se complicou no jogo aos 21 minutos. Villasanti deixou o pé em dividida com jogador do Estudiantes e recebeu seu segundo cartão amarelo, sendo expulso da partida.

Mesmo com um a menos, o Tricolor conseguiu abrir o marcador. Aos 30 minutos, Gustavo Nunes invadiu a grande área, chegou na linha de fundo e cruzou para Nathan Fernandes apenas empurrar a bola para o fundo do gol.