Cruzeiro x São Paulo: prováveis escalações e onde assistir ao duelo da Copa do Brasil sub-17

Cruzeiro e São Paulo entram em campo nesta terça-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Castor Cifuentes, para o jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil sub-17. Na partida de ida, os mineiros levaram a melhor sobre os paulistas, com vitória por 1 a 0, em São Paulo.

ONDE ASSISTIR

O Sportv faz a transmissão do confronto.