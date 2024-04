Cássio desabafa após derrota do Corinthians: "Se sou culpado, de repente é o momento de sair"

O goleiro falhou no gol marcado por Gastón Verón, do Argentinos Jrs., logo aos dois minutos de jogo. Cássio vem sendo criticado por torcedores por conta de suas recentes atuações e ainda não acertou sua renovação contratual com o clube. Seu vínculo é válido apenas até o final do ano.

Com a derrota para o Argentinos, o Corinthians caiu para a 2ª colocação do grupo F da Sul-Americana, com quatro pontos. Os hermanos assumiram a liderança, com seis unidades. Racing-URU (quatro) e Nacional-PAR (zero) se enfrentam na quinta-feira, no Paraguai, e completarão a rodada.

O próximo jogo do Corinthians será contra o Fluminense, na Neo Química Arena. A bola rola no domingo, às 16 horas (de Brasília).