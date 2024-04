Arrascaeta, Pedro e mais: Flamengo terá desfalques importantes na Libertadores

O Clube de Regatas do Flamengo informa que os atletas Allan, que apresenta traços falcêmicos que podem prejudicar a alta performance em altitude, e Léo Pereira, com quadro viral, não viajarão para a Bolívia. Já os atletas Varela, Ayrton Lucas, Erick, Arrascaeta e Pedro também não...

Dos sete jogadores fora do jogo na Bolívia, apenas o atacante Pedro não foi titular no último duelo da equipe, contra o Palmeiras, no domingo. Apesar disso, o camisa 9 entrou no intervalo.

Com isso, a equipe titular de Tite para o jogo contra o Bolíviar deve ser: Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Matías Viña; Gerson, Victor Hugo (Igor Jesus) e De la Cruz; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Carlinhos.

A situação do Flamengo no Grupo E da Libertadores não está muito confortável. O Rubro-Negro aparece na segunda colocação, com quatro pontos, dois a menos que o líder Bolívar.