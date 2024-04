Al-Hilal x Al-Ain: prováveis escalações e onde assistir a Liga dos Campeões da Ásia

Assine o STAR+. Estreia de séries, filmes e os esportes ao vivo da ESPN, quando quiser, onde quiser.

PRIMEIRO JOGO



No primeiro jogo, o Al Ain venceu o Al-Hilal em casa pelo placar de 4 a 2. Agora, o Al-Hilal terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença para levar a partida para a prorrogação. Caso a igualdade no agregado persista após os 30 minutos extras, a disputa será definida nos pênaltis. Qualquer vitória, empate ou derrota por um gol de diferença classifica o Al Ain.

One side of the #ACL final will be determined from here ?

??? Kingdom Arena pic.twitter.com/JVZQQMailW